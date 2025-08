Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Stadtbahn

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Zusammenstoß in der Nacht zum Sonntag (03.08.2025) mit einer Stadtbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro, verletzt wurde niemand. Ein 64-Jähriger fuhr gegen 00.10 Uhr mit seinem Mercedes die Straße Am Wallgraben von der Schockenriedstraße aus kommend. An der Kreuzung mit der Industriestraße missachtete er ersten Erkenntnissen zu Folge das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammen. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

