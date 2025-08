Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (01.08.2025) einen 26-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor im Cannstatter Carré einen Diebstahl begangen zu haben. Der Mann befand sich gegen 19.00 Uhr in einem Drogeriemarkt und steckte drei Parfums im Wert von mehreren Hundert Euro in seine Tasche. Als der 26-Jährige das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, löste der akustische Alarm am Ausgang aus und der Dieb flüchtete. Darauf aufmerksam geworden, nahmen zwei Mitarbeiter die Verfolgung auf. Die Beiden konnten kurz darauf den Mann in der Daimlerstraße einholen und festhalten, wogegen sich der 26-Jährige heftig wehrte. Den beiden Mitarbeiter gelang es, den Mann zu überwältigen und den alarmierten Polizeibeamten zu übergeben, verletzt wurde niemand. Der 26-jährige Marokkaner wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

