Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtiger nach Einbruch im Landkreis Hildesheim auf der A2 festgenommen - Gericht ordnet U-Haft an

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) In der Nacht zu Freitag (20.06.2025) kam es zu einem Einbruch in einen Kraftfahrzeughandel bzw. eine Werkstatt in Diekholzen. Noch bevor die Tat am Freitagmorgen bemerkt und der hiesigen Polizeiinspektion gemeldet worden ist, hatten Kräfte der Polizei Magdeburg auf der A2 einen Transporter kontrolliert und Diebesgut darin festgestellt. Der 19-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Seit Samstag befindet er sich in Untersuchungshaft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat im Diekholzener Broyhansweg zwischen Donnerstagabend, 19:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:55 Uhr. Entwendet wurden dabei u.a. zwei Motorräder, ein Motorroller, mehrere Fahrräder sowie diverse Motorradbekleidung. Diese Gegenstände stellten die Polizeikräfte aus Sachsen-Anhalt bei einer Kontrolle auf der Ladefläche des Transporters fest, mit dem der 19-jährige Tatverdächtige auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs war. Nach Rücksprache mit den Hildesheimer Ermittlern stellte sich schnell heraus, dass es sich um Beute aus dem Einbruch in Diekholzen handelte. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sein Fahrzeug sichergestellt.

Das Amtsgericht Hildesheim ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft im weiteren Verlauf der Ermittlungen Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an. Nach richterlicher Verkündung des Haftbefehls wurde er am Samstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim erteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell