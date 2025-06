Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei parkende PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Algermissen - Lühnde (tko) Am Sonntag, 22.06.2025, in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr, kam es in Lühnde in der Martinstraße, Höhe Hausnummer 13 A, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr rückwärts, vermutlich im Rahmen eines Wendevorgangs, gegen einen ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen parkenden PKW Mitsubishi eines 42-jährigen Lühnders. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der PKW Mitsubishi seitlich gegen einen daneben parkenden Volkswagen eines 47-jährigen Lühnders geschoben. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Mitsubishi entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro, am Volkswagen ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Aufgrund von am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteilen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz handelt, der im Heckbereich beschädigt ist. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen PKW oder den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell