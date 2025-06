POL-HI: Autobahnpolizei stoppt Drogenfahrt

Hildesheim (ots) - Giesen / Emmerke (bub) - Am 21.06.2025, gegen 13:45 Uhr, melden Anwohner einen Brand in der Hauptstraße in Emmerke. Etwa auf Höhe der Junkernstraße steht das Obergeschoss eines Wohnhauses in Flammen. Das Feuer greift auch auf ein dahinter anliegendes Wohnhaus sowie eine angrenzende Scheune über. Sämtliche Bewohner können die Häuser eigenständig und unverletzt verlassen. Die Häuser werden durch ...

