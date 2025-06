Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Teilnahme am Alfelder Staffelmarathon: Polizei Alfeld siegt in Firmenwertung und informiert über Berufsperspektiven

Hildesheim (ots)

ALFELD(ike/Rin) - Am 22.06.2025 hat das Staffelteam des Polizeikommissariats Alfeld erfolgreich an dem diesjährigen Bernd-Meyer-Staffelmarathon in Alfeld (Leine) teilgenommen. Mit großem Engagement und Teamgeist konnte das Team erneut in der Firmenwertung den ersten Platz erzielen.

Der Bernd-Meyer-Staffelmarathon ist ein bedeutendes sportliches Ereignis in der Region, in dem Teams aus verschiedenen Firmen, Organisationen und Schulen gegeneinander antreten. Das Polizeikommissariat Alfeld präsentierte sich hierbei nicht nur als leistungsstarker Teilnehmer, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber.

Parallel zum Lauf war das PK Alfeld mit einem Informationsstand vor Ort vertreten, um Nachwuchswerbung zu betreiben und interessierte Besucherinnen und Besucher über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei zu informieren. Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich direkt vor Ort mit den Einsatzkräften auszutauschen und in einem persönlichen Gespräch Einblicke in den Beruf zu erhalten.

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf dem dualen Studium im Polizeivollzugsdienst bei der Polizei Niedersachsen, das Theorie und Praxis miteinander verbindet. Weitere Informationen rund um Bewerbung, Ablauf und Inhalte des Studiums finden Interessierte jederzeit online auf dem offiziellen Karriereportal der Polizei Niedersachsen unter:

www.polizei-studium.de

Das Polizeikommissariat Alfeld bedankt sich bei den Veranstaltern und allen Beteiligten für einen gelungenen Tag und freut sich auf eine ebenso erfolgreiche Teilnahme im kommenden Jahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell