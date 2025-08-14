Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit wegen Handy eskaliert

Northeim (ots)

37154 Northeim, Westring, Mittwoch, 13.08.2025, 10.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Mittwochvormittag eskalierte ein Streit zwischen einem 64-jährigen Mann und einer 23-jährigen Frau. Im Vorfeld des Streites verlieh der 64-jährige Mann ein Handy an die junge Frau. Bei der Abholung des Handy kam es zu einer Streitigkeit, in dessen Verlauf der Mann die 23-jährige gegen eine Wand drückte und am Hals würgte. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Die 23-jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Im späteren Verlauf konnte die Polizei den 64-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

