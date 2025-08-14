PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit wegen Handy eskaliert

Northeim (ots)

37154 Northeim, Westring, Mittwoch, 13.08.2025, 10.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Mittwochvormittag eskalierte ein Streit zwischen einem 64-jährigen Mann und einer 23-jährigen Frau. Im Vorfeld des Streites verlieh der 64-jährige Mann ein Handy an die junge Frau. Bei der Abholung des Handy kam es zu einer Streitigkeit, in dessen Verlauf der Mann die 23-jährige gegen eine Wand drückte und am Hals würgte. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Die 23-jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Im späteren Verlauf konnte die Polizei den 64-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 07:28

    POL-NOM: Traktor geriet in Brand

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, An der Aue, 13.08.2025, 19:45 Uhr Einbeck (röm) In den gestrigen Abendstunden gegen 19:45 Uhr geriet aus ungeklärter Ursache ein Traktor in Brand. Der Eigentümer hat kurz zuvor das Feld gegrubbert. Um das Fahrzeug zu reinigen stellte er das Gefährt auf dem Feld ab, um entsprechende Reinigungsmittel zu holen. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde der Brand entdeckt. Dieser informierte umgehend den Landwirt und die Feuerwehr. Der Brand ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 06:58

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

    Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Auf der Höhe. Zeit: Dienstag, 12. August 2025, 07:10 Uhr bis 13:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen in der Straße Auf der Höhe zum Parken abgestellten roten PKW Honda. Dem Honda wurde ein Streifschaden am hinteren Kotflügel zugefügt. Anwohner aus der Straße Auf der Höhe werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:57

    POL-NOM: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37520 Osterode am Harz, B241, Mittwoch, 13.08.2025, 11.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 58-jährige Frau befuhr am Mittwochvormittag mit ihrem Pkw Mazda die B241 von Osterode kommend in Richtung Dorste. Auf einer dortigen Geraden kam der Frau ein schwarzer Mercedes Kombi entgegen, welcher zunächst ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur fuhr. Plötzlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren