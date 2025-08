LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 03.08.2025 gegen 15:30 Uhr kam es in der Straße Am Wachberg zu einem Brand. Die Bewohnerin des dortigen Hauses hatte Asche vom Vorabend in der Mülltonne entsorgt, die daraufhin abbrannte. Das Feuer griff auf die Hausfassade über. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden, wodurch der Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich blieb und glücklicherweise keine Menschen zu Schaden kamen. ...

mehr