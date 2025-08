LPI-G: Trinkgelage endet in Schlägerei

Altenburger Land (ots) - Meuselwitz: In der Nacht vom 01.08.2025 zum 02.08.2025 entwendete ein derzeit noch unbekannter Täter zunächst aus einer Garage Am Gymnasium eine Taschenlampe und versuchte in der Folge in der Poderschauer Gasse ein Garagentor zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht und der Täter konnte sich unerkannt entfernen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 019545/2025 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 ...

mehr