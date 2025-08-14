POL-NOM: Unterschlagung einer aufgefundenen Tasche
Northeim (ots)
37154 Northeim, Westerlange, Mittwoch, 13.08.2025, 17.15 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Am Mittwochnachmittag vergaß eine 56-jährige Frau in einem Schnellrestaurant an der o.g. Örtlichkeit ihre Handtasche. Das Fehlen ihrer Tasche bemerkte sie kurze Zeit später und suchte kehrte nochmal zum Schnellrestaurant zurück. Vor Ort wurde ihr durch zwei Zeugen mitgeteilt, dass sie eine bislang unbekannte männliche Person beobachteten, wie diese die braune Handtasche mit gemusterten Gurt inkl. diversem Inhalt an sich genommen hatte und die Örtlichkeit mit einem Fahrrad verließ.
Die Person konnte wie folgt beschrieben werden:
- weißes T-Shirt - dunkle Haare - ca. 50 Jahre alt - korpulent und untersetzt
Zeugen, die Hinweise auf die Person oder die Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell