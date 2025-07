POL-DA: Bürstadt: Vereinsheim gerät in Brand

Dieburg (ots) - Unbekannte näherten sich einem Einfamilienhaus in der Aubergenviller Allee über den rückwärtigen Bereich, um so an die Balkontür zu kommen. Dort schlugen sie am Montagmorgen (28.7.) eine Scheibe ein und hebelten an der Tür, bis sie ins Hausinnere gelangten. Zwischen 9.30 und 10.30 Uhr konnten die Kriminellen unbemerkt Schmuck und Wertgegenstände ...

