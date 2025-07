Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer hat etwas beobachtet?

Dieburg (ots)

Unbekannte näherten sich einem Einfamilienhaus in der Aubergenviller Allee über den rückwärtigen Bereich, um so an die Balkontür zu kommen. Dort schlugen sie am Montagmorgen (28.7.) eine Scheibe ein und hebelten an der Tür, bis sie ins Hausinnere gelangten. Zwischen 9.30 und 10.30 Uhr konnten die Kriminellen unbemerkt Schmuck und Wertgegenstände entwenden, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, denen am Montagmorgen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell