Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht PK SZ-Bad vom 14.06.25, 09h bis 15.06.25, 09h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 14.06.25, 20.25 Uhr, wurde in Salzgitter-Bad, in der Erikastraße ein E-Scooter angehalten und überprüft. Der 18-jährige Mann aus Salzgitter räumte in der Sachverhaltsaufnahme ein, THC konsumiert zu haben. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Im Verlauf der Überprüfung wurde auch festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Aufgrund dessen wurde hierzu ein Strafverfahren "Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Sonntag, 15.06.25, 02.55 Uhr, wurde in Salzgitter-Bad, in der Burgundenstraße eine männliche Person angehalten und überprüft. In der Sachverhaltsaufnahme wurde in einer mitgeführten Umhängetasche eine weiße Substanz (vermutlich Heroin) festgestellt. Des Weiteren wurde eine große Menge medizinischer Utensilien (Spritzen und Nadeln) aufgefunden.

Recherchen ergaben, dass die medizinischen Utensilien zuvor im Städtischen Klinikum Braunschweig in der Salzdahlumer Straße in Braunschweig entwendet wurden.

Sowohl für den Verstoß gegen das BTMG als auch für den Diebstahl wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell