Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Volpriehausen, Schachtstraße, Mittwoch, der 13.08.2025, 19:35 Uhr. Eine 60- jährige PKW Fahrerin aus Uslar fuhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und kollidierte dabei mit dem PKW einer 43- jährigen aus Uslar, die in Richtung Bollertstraße fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2400 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

