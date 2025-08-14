Northeim (ots) - 37186 Moringen, Am alten Kirchhof, Mittwoch, 13.08.2025, 19.09 Uhr NORTHEIM (mil) - Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Mittwoch gegen 19.09 Uhr eine Hecke in der Straße "Am alten Kirchhof" in Moringen in Brand. Die Feuerwehr Moringen konnte den Brand umgehend löschen. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden ...

mehr