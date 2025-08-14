POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Volpriehausen, Schachtstraße, Mittwoch, der 13.08.2025, 19:35 Uhr. Eine 60- jährige PKW Fahrerin aus Uslar fuhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und kollidierte dabei mit dem PKW einer 43- jährigen aus Uslar, die in Richtung Bollertstraße fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2400 Euro.
