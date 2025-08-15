PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schläge und Tritte nach Streit ausgeteilt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Freitag, 15.08.2025, 01.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In der vergangenen Nacht zu Freitag, den 15.08.2025, kam es zwischen einem 27-jährigen und einem 21-jährigen Mann zu einer verbalen Streitigkeit. In Zuge des Streites schlug der alkoholisierte 27-jährige Mann dem 21-jährigen mit der Faust an den Hals. Des Weiteren trat er ihn im Bereich des Oberkörpers. Die beiden Parteien konnten durch die Polizei Northeim getrennt werden. Die Hintergründe des Streites sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 21-jährige Mann begab sich nach der Sachverhaltsaufnahme mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus.

Gegen den 27-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

