LPI-SHL: Auf dem Spielplatz gebissen

Suhl (ots) - Am Freitag, den 04.07.2025, kam es gegen 17:20 Uhr im Hainbergweg in Suhl zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Mountainbike den Fußweg aus Richtung Rückerstraße in Richtung Rimbachstraße. Ein 82-jähriger Radfahrer ...

mehr