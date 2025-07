LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad (§ 316 StGB)

Suhl (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr eine 72jährige Radfahrerin um 16:25 Uhr die Straße "Unterm Bahnhof" in Wernshausen. Als sie nach links auf den Gehweg wechseln wollte, blieb sie an einer Bordsteinkante hängen und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich derart, dass sie im Klinikum Schmalkalden weiterbehandelt werden musste. Der Schaden am Fahrrad ist nicht erwähnenswert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

