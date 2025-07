LPI-SHL: Radfahrerin gestürzt

Suhl (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 23jähriger Fahrzeugführer um 15:40 Uhr mit seinem Moped einen landwirtschaftlichen Weg zwischen Breitungen und Barchfeld. An einem Übergang von Bitumen auf Schotter kommt der Mopedfahrer zu Fall und verletzt sich dabei derart, dass er im Krankenhaus weiterbehandelt werden muss. Der Sozius kann sich beim Sturz so gut abfangen, dass er unverletzt bleibt. Am Moped entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr