Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bad Salzungen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen kam es am 05.07.2025 um 14:45 Uhr in Bad Saalzungen, an der Kreuzung Langenfelder Straße / Siedlung. Die Fahrzeugführerin eines Pkw Mercedes kam aus der Siedlung und beabsichtigte nach links auf die langenfelder Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Pkw VW Golf und es kam zur Kollision. In der weiteren Folge wurde durch den Zusammenstoß der Pkw VW auf einen weiteren Pkw VW geschoben, welcher an der Haltelinie in der Rhönstraße stand. Dabei entstand an allen Fahrzeugen unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer der Pkw VW Golf erlitten leichte Verletzungen. Zwei der drei unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

