Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug meldet Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 05.07.2025 gegen 23:50 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle ein E-Call eines Mercedes über einen Verkehrsunfall zwischen Linden und Gleichamberg ein. Die alarmierten Rettungskräfte fanden vor Ort das betreffende Fahrzeug im Straßengraben auf dem Dach liegend auf, allerdings wurde keine Person angetroffen. Aufgrund der Unfallsystematik und der Beschädigungen am Fahrzeug musste davon ausgegangen werden, dass der/ die Fahrzeugführer/in schwer verletzt sein muss. Im Zuge der Suchaktion / Prüfung der Halteranschrift wurde bekannt, dass es sich bei der Fahrzeugführerin vermutlich um eine 24-jährige Frau handelte, welche kurze Zeit darauf durch einen Unbeteiligten in die Notaufnahme nach Hildburghausen verbracht wurde. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Die Frau wird sich in der Folge wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

