Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall in Trusetal

Suhl (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 48jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mazda die Nentershäuser Straße in Trusetal. Auf Höhe einer Gaststätte wollte er nach links auf das Grundstück abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Simsonfahrer und es kam zur Kollision. Der 16jährige Mopedfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erpustete der Pkw-Fahrer 0,52 Promille, worauf sich eine Blutentnahme im Klinikum Schmalkalden sowie eine Beschlagnahme des Führerscheines anschlossen. Am Pkw und am Moped entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 4.000 Euro.

