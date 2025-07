Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer schwer verletzt

Bad Salzungen/ Schleid (ots)

Am 05.07.2025 gegen 10:45 Uhr kam es auf der B 278 zwischen Motzlar und Schleid zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15jähriger Mopedfahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht werden musste. Der Fahrzeugführer eines Pkw Audi kam mit seinem Pkw auf der B 278 aus Motzlar in Richtung Schleid gefahren. Der Mopedfahrer befand sich auf der Straße vom Unterrothof her kommend und fuhr auf die B 278 auf, ohne auf den von links kommenden vorfahrsberechtigten Pkw Audi zu achten, so dass es zur Kollision kam. Dabei wurde der 15jährige Mopedfahrer schwer und der 19jährige Pkw Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 278 war bis 12:20 Uhr vollgesperrt.

