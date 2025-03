Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse geklaut

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Mittwoch, 12.03.2025, 10.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch erschien eine 79-jährige Northeimerin in der Northeimer Dienststelle, um einen Geldbörsendiebstahl zu melden.

Die 79-Jährige befand sich gegen 10.45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Northeimer Rückingsallee. Ihre Geldbörse hatte sie zu diesem Zeitpunkt in ihrer Jackentasche. Im Kassenbereich bemerkte sie, dass die Geldbörse entwendet wurde.

In der Geldbörse hatten sich ca. 150 Euro Bargeld, Bankkarten und Dokumente befunden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell