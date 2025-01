Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei nimmt Handtaschenräuber fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenbergstraße

06.01.2025, 11:28 Uhr

Wolfsburg, Walter-Flex-Weg

06.01.2025, 12:14 Uhr

Zur Festnahme zweier Handtaschenräuber kam es am vergangenen Montagmittag in Wolfsburg. Die beiden 15 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen hatten nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand zuvor zwei älteren Damen die Handtaschen geraubt. Zunächst meldete sich eine 90-jährige Wolfsburgerin über den Polizeinotruf und teilte mit, dass ihr zwei Jugendliche soeben in der Rabenbergstraße zwei Einkaufstaschen samt Inhalt entrissen haben. Die beiden Unbekannten seien schlank und dunkel gekleidet gewesen und in Richtung der Straße "Am Ziegelteich" geflüchtet. Kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf ein, bei dem eine 87-jährige Wolfsburgerin ebenfalls den Raub ihrer Handtasche in Walter-Flex-Weg meldete. Auch in diesem Fall seien es zwei unbekannte, dunkel gekleidete Jugendliche gewesen, die sich der älteren Dame von hinten näherten und ihr gewaltsam die Handtasche sowie einen Stoffbeutel entrissen, bevor sie sich zu Fuß in Richtung der Straße "Unter den Eichen" entfernten. Im Rahmen unverzüglich eingeleiteter, umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte der Polizei Wolfsburg zwei Tatverdächtige in ein leerstehendes Haus in der Straße "Unter den Eichen" flüchten sehen und in der Folge vor Ort festnehmen. Sie wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße gebracht. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte keinen Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen entlassen.

