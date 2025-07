LPI-SHL: Mann sieht Polizei und rennt weg

Bad Salzungen (ots) - Am 04.07.2025 gegen 12:30 Uhr wurden Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit von einer Frau angesprochen, die mitteilte, dass sie gegen 09:00 Uhr von einer ihr bekannten männlichen Person in ihrer Wohnung in Bad Salzungen in der Fritz-Wagner-Straße nach einer Auseinandersetzung am Hals gewürgt wurde. Der 41jährige Täter verlies danach die Wohnung der 25jährigen Geschädigten, erschien ...

