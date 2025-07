Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau tätlich angegriffen und später das Handy geraubt

Bad Salzungen (ots)

Am 04.07.2025 gegen 12:30 Uhr wurden Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit von einer Frau angesprochen, die mitteilte, dass sie gegen 09:00 Uhr von einer ihr bekannten männlichen Person in ihrer Wohnung in Bad Salzungen in der Fritz-Wagner-Straße nach einer Auseinandersetzung am Hals gewürgt wurde. Der 41jährige Täter verlies danach die Wohnung der 25jährigen Geschädigten, erschien dort jedoch gegen 11:30 Uhr wieder und verlangte ihr Handy. Nachdem die Geschädigte ihm das nicht gab, entriss er ihr es gewaltsam aus den Händen und verschwand damit. Die Geschädigte erlitt durch die tätliche Auseinandersetzung am Morgen Würgemale am Hals und Schürfwunden am Arm und Handgelenk. Der Wert den Handys beläuft sich auf 1200 Euro. Durch die Beamten wurden Anzeigen gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

