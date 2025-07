Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern - Polizei sucht Zeugen

Suhl (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025, kam es gegen 17:20 Uhr im Hainbergweg in Suhl zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Mountainbike den Fußweg aus Richtung Rückerstraße in Richtung Rimbachstraße. Ein 82-jähriger Radfahrer kam ihm entgegen. Es kam zur Kollision, bei der der 82-Jährige vermutlich eine Fraktur am Arm erlitt. Nach dem Zusammenstoß schubste der unbekannte Unfallverursacher den verletzten 82-Jährigen ins Gebüsch und flüchtete anschließend in Richtung Stadtmitte. Ein Zeuge bemerkte den verletzten 82-Jährigen und alarmierte daraufhin den Rettungsdienst.

Täterbeschreibung:

Der gesuchte Mann ist etwa 185 bis 190 cm groß, schlank und hat eine sportliche Figur. Er wird auf etwa 25 Jahre geschätzt, wirkte ungepflegt, trug einen Drei-Tage-Bart, ein dunkles T-Shirt und eine kurze Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Radfahrer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

