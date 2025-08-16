POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Northeim (ots)
Northeim (pel), Mühlenstraße, Freitag, 15.08.2025, gegen 15:15 Uhr.
Zeugen teilten der Polizei Northeim mit, dass ein Mann auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im Bereich der Mühlenstraße fahrend gesehen wurde.
Durch die Polizei konnte der 20-jährige Fahrer des E-Scooters in der Mühlenstraße, Ecke Holzhäuser Straße, angetroffen werden. Der Sachverhalt traf so zu.
Dem 20-Jährigen aus Northeim wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
