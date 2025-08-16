Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots)

Northeim (pel), Mühlenstraße, Freitag, 15.08.2025, gegen 15:15 Uhr.

Zeugen teilten der Polizei Northeim mit, dass ein Mann auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im Bereich der Mühlenstraße fahrend gesehen wurde.

Durch die Polizei konnte der 20-jährige Fahrer des E-Scooters in der Mühlenstraße, Ecke Holzhäuser Straße, angetroffen werden. Der Sachverhalt traf so zu.

Dem 20-Jährigen aus Northeim wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

