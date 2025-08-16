PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Moringen (pel) - Am Freitagabend, 15.08.2025, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Moringen mit seinem Pkw die B241 von Moringen in Richtung Northeim, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand.

Er zeigte deutliche körperliche- und Fahrauffälligkeiten, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

