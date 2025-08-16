POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss
Northeim (ots)
Moringen (pel) - Am Freitagabend, 15.08.2025, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Moringen mit seinem Pkw die B241 von Moringen in Richtung Northeim, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand.
Er zeigte deutliche körperliche- und Fahrauffälligkeiten, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde.
Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
