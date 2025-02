Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: LKR Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden - Mehrere schwere Fahrradunfälle!

Gleich mehrere schwere Fahrradunfälle ereigneten sich am Samstag im nördlichen Präsidiumsbereich des PP Offenburg.

Zunächst missachtete ein 41-jähriger Pkw-Führer gegen 12.50 Uhr in Rastatt an der Einmündung Biblisweg zur Königsberger Straße die Vorfahrt eines 74-jährigen Radfahrers. Durch die Kollision zog sich der Rentner so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum transportiert werden musste. Der Zustand des Radfahrers wurde zunächst als kritisch eingestuft, da dieser zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen hatte. Der Verkehrsunfalldienst Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 4.500 Euro angegeben.

Gegen 14.30 Uhr stürzte auf der L 80 zwischen Leiberstung und Rheinmünster-Schwarzach ein 58-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt und zog sich hierbei ebenfalls schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus des Klinikums Mittelbaden verbracht. In diesem Fall wurde von dem Radfahrer ein Helm getragen. Der Unfall wurde von den Beamten des Polizeireviers Bühl aufgenommen. An dem Fahrrad des Beteiligten entstand Sachschaden in geringem Umfang.

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall ereignete sich dann gegen 14.45 Uhr in Baden-Baden. Hier kam in der Frankreichstraße ein 55 Jahre alter Mountain-Bike-Fahrer bei der Talfahrt alleinbeteiligt zu Fall. Der Radfahrer war möglicherweise auf einer dortigen Eisplatte ausgerutscht und zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu, dass auch er mittels eines Rettungshubschraubers in ein nahegelegenes Klinikum geflogen wurde. Die Beamten des Unfalldienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen in der Angelegenheit aufgenommen und bitte Zeugen des Geschehens sich unter Telefon 07223 / 80847112 zu melden.

