POL-PDWIL: Einbruch in leerstehendes Hotel

Wittlich (ots) - In der Zeit von Dienstag, dem 28.05.2024, 12:30 Uhr bis Donnerstag, dem 30.05.2024, 10:50 Uhr hat sich in Traben-Trarbach in der Tiefgarage des Hotels Moselschlösschen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Das beschädigte Fahrzeug stand in einer Zweier-Parkbucht auf dem Parkdeck 1. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug touchiert und einen Schaden verursacht. Zeugen des ...

