Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Gespann mit Pferdeanhänger verunfallt

Bühl (ots)

Ein Sachschaden von rund 12.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen auf der A 5 kurz vor der Anschlussstelle Bühl. Ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer kam mit seinem Mercedes Vito gegen 08:30 Uhr von der Fahrspur ab und touchierte das neben ihm fahrende Gespann im hinteren Bereich. Der Hänger, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt kein Tier befand, wurde in Folge des Zusammenstoßes von dem Zugfahrzeug, einem VW Transporter, abgekoppelt und kam auf der linken Spur zum Stillstand. Zufällig vorbeifahrende Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützten die Beamten der Autobahnpolizei Bühl nicht nur bei der Absicherung der Unfallstelle, sondern halfen auch, den Pferdeanhänger auf den Standstreifen zu schieben. So konnte die Sperrung der Nordfahrbahn bereits nach rund einer halben Stunde wieder aufgehoben werden. Die leicht verletzte 18-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

