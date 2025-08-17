PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Northeim (ots)

Northeim (pel), B3 zwischen Edesheim und Northeim Am 16.08.2025, gegen 09:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B3 mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die drei Beteiligen fuhren hintereinander von Edesheim nach Northeim. In Höhe der Straße Weißer Budenweg übersieht der hintere Fahrzeugführer, ein 36-Jähriger aus Laatzen, mit seinem Pkw Hyundai, dass die vor ihm fahrende Fahrzeugführerin, eine 83-Jährige aus Einbeck, mit ihrem Pkw Opel verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zur Kollision, wodurch der Opel auf den davor befindlichen Pkw VW einer 24-Jährigen aus Dassel geschoben wurde.

Es wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, sie wurde mit einem RTW ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf ca. 20.000 Euro geschätzt wurde. Zwei der beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

