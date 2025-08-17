PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Einbeck - Polizei sucht Zeugen

Einbeck (ots)

Einbeck (Fi) - Am Samstag, 16.08.2025, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Stadtgrabenstraße in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ausparken aus einer Parkbucht am Terrassenhaus gegen das Heck eines ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2.600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
