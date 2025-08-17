PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Northeim (ots)

Northeim (pel) - Güterbahnhofstraße/ Frankenbergstraße, Samstag, 16.08.2025, gegen 14:35 Uhr.

Ein 29-Jähriger aus Göttingen befuhr mit seinem E-Scooter den rechten Gehweg der Güterbahnhofstraße in Richtung Fliederstraße, obwohl dafür keine gültige Haftpflichtversicherung besteht.

An der Ecke zur Frankenbergstraße wurde er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Northeim angetroffen.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

