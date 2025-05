Nohen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Donnerstag, dem 15.05.2025 zwischen 14:30 Uhr und 20:45 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem leerstehenden Rohbau in Nohen verschafft. Das Gebäude befindet sich am Ortstrand, an der L 172 (Hauptstraße) in Fahrtrichtung Kronweiler gelegen. In der Vergangenheit ist dies bereits häufiger passiert. Zuletzt wurde der Polizei ein ähnlicher Sachverhalt am 28.04.2025 durch ...

