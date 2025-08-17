Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld, OT Sebexen, Ringstraße, 17.08.2025, ca. 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr (kle)

Bad Gandersheim (ots)

Unbekannte Täterschaft entwendet im genannten Zeitraum das Grundgerüst eines Pavillons, welches demontiert im frei zugänglichen Garten lag. Die Plane wurde jedoch zurückgelassen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 50EUR.

Die Polizei Bad Gandersheim bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

