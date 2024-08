Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Skoda beschädigt

Meppen (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz der "Lanfer Akademie" in Meppen an der Dieselstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein gelber Pkw Skoda Fabia an dessen rechter Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter Tel. 059319490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell