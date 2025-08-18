Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Delliehausen, Grimmerfelder Straße, Samstag, der 16.08.2025, 09:32 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren das Carport eines 58- jährigen aus Uslar. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

