Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Müll illegal entsorgt

Wörth am Rhein (ots)

Zunächst wurden der Polizei am Montagmittag gegen 12:30 Uhr illegal entsorgter Müll im Bereich der Verlängerung der Dr. Hans-Mohr-Straße im Industriegebiet Oberwald in Wörth am Rhein gemeldet. Bei dem Müll handelte es sich um einen mit Öl gefüllten Kanister, mehrere Reifen, sowie entsprechende Felgen. Hinweise auf eine von dem Kanister ausgehende Gefahr ergab sich für die Polizei nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Verursacher aufgenommen und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass es strengstens untersagt ist, Müll außerhalb der genehmigten Behältnisse oder genehmigter Abgabeörtlichkeiten, zu entsorgen. Zeugen, welche im Zeitraum vom 19.04.2025 bis 21.04.2025 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell