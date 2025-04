POL-PDLD: Verkehrsunfall - Fahrer geflüchtet und alkoholisiert

Kandel (ots) - Am Ostersamstag zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in Kandel einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand an der Eingangstür Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die/den Täter geben? Hinweise nimmt ...

mehr