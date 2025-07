Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250706- 0688 Frankfurt- Gallus : PKW erfasst E-Scooter

Frankfurt (ots)

(rü) In der heutigen Nacht (06.07.25) erfasste ein PKW in der Mainzer Landstraße auf Höhe der Ludwigstraße gegen 02:35 Uhr zwei E-Scooter, welche mit insgesamt 3 Personen besetzt waren. Eine dieser Personen verstarb infolge der Kollision noch am Unfallort. Der PKW entfernte sich anschließend vom Geschehensort.

Die weiteren beiden schwer verletzen Personen wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW wurde aufgefunden und sichergestellt. Weiterhin erschien im Nachgang eine männliche Person an der Absperrung und gab an, der Fahrzeugführer gewesen zu sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Für die weitere Beweisaufnahme wurde ein Gutachter eingebunden. Der betroffene Bereich der Mainzer Landstraße wurde durch die eingesetzten Beamten zeitweise voll gesperrt.

In einer weiteren Pressemitteilung im Laufe des Tages werden ergänzende Informationen zum Sachverhalt bekannt gegeben.

