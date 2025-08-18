PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sperrmüll in Brand geraten

Northeim (ots)

Northeim, Damaschkestraße (Verlängerung Richtung Bahngleise), Sonntag, 17.08.2025, 19.05 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 19.05 Uhr meldeten zwei Zeugen, dass es zu einem Brand in der Nähe der alten Zuckerfabrik kommen würde. In der Damaschkestraße in der Verlängerung zur Bahnstrecke konnte brennender Sperrmüll festgestellt werden.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim konnte der Brand gelöscht werden. Weshalb der Sperrmüll in Brand geriet, ist aktuell unbekannt. Eine Schadenshöhe kann nicht genannt werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

