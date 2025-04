POL-NOM: Flächenbrand in Behrensen

Uslar (ots) - Uslar, (go), Arndstraße/Ecke Jahnstraße, zwischen Donnerstag, dem 03.04.2025, 17:00 Uhr und Dienstag, dem 08.04.2025, 16:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, PKW einer 81- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

