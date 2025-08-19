Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholbeeinflussung und ohne Fahrerlaubnis

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Hohenhöfen. Zeit: Freitag, 15. August 2025, 21:10 Uhr. Ein 25-Jähriger Bad Gandersheimer führte wiederholt seinen PKW Opel im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er auch unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den nun Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

