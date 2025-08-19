PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall von Rettungswagen auf der Anfahrt zum Brand

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße / Teichstraße, Montag, 18.08.2025, 19.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag befuhr ein 83-jähriger Mann aus Adelebsen die Northeimer Graf-Otto-Straße in Richtung Göttinger Straße. IM Kreuzungsbereich der Teichstraße übersah er einen Rettungswagen, welcher unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Teichstraße befuhr. Das Auto des 83-Jährigen landete durch den Zusammenstoß auf dem Dach.

In dem Rettungswagen haben sich zwei Personen (Rettungswagen-Personal) befunden. Der 32-jährige Fahrer, die 44-jährige Beifahrerin und der 83-Jährige wurden allesamt leicht verletzt und vor Ort behandelt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 185.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich bis ca. 21.20 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 08:31

    POL-NOM: Brand einer unbewohnten Wohnung

    Northeim (ots) - Northeim, Hans-Holbein-Straße, Montag, 18.08.2025, 18.45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Northeimer Hans-Holbein-Straße. Die Wohnung im ersten Obergeschoss stand bei der Ankunft der Freiwilligen Feuerwehr Northeim in Vollbrand. Ein Übergreifen auf weitere Wohnungen des Gebäudes konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 07:38

    POL-NOM: Fahren unter Alkoholbeeinflussung und ohne Fahrerlaubnis

    Bad Gandersheim (ots) - (Me)37581 Bad Gandersheim, Hohenhöfen. Zeit: Freitag, 15. August 2025, 21:10 Uhr. Ein 25-Jähriger Bad Gandersheimer führte wiederholt seinen PKW Opel im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er auch unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:48

    POL-NOM: Polizei Northeim warnt vor Falschmeldung zu vermisstem Kind in Sozialen Medien

    Northeim (ots) - Northeim, 18. August 2025 NORTHEIM (WOl) Die Polizeiinspektion Northeim warnt vor einer aktuell in den sozialen Medien verbreiteten Falschmeldung. Am heutigen Montag wurde auf der Plattform Facebook ein Beitrag geteilt, in dem von der angeblichen Entführung eines Kindes namens "Mia Weber" die Rede ist. Nach polizeilichen Erkenntnissen handelt es sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren