Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall von Rettungswagen auf der Anfahrt zum Brand

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße / Teichstraße, Montag, 18.08.2025, 19.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag befuhr ein 83-jähriger Mann aus Adelebsen die Northeimer Graf-Otto-Straße in Richtung Göttinger Straße. IM Kreuzungsbereich der Teichstraße übersah er einen Rettungswagen, welcher unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Teichstraße befuhr. Das Auto des 83-Jährigen landete durch den Zusammenstoß auf dem Dach.

In dem Rettungswagen haben sich zwei Personen (Rettungswagen-Personal) befunden. Der 32-jährige Fahrer, die 44-jährige Beifahrerin und der 83-Jährige wurden allesamt leicht verletzt und vor Ort behandelt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 185.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich bis ca. 21.20 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell