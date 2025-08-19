POL-NOM: Unfall von Rettungswagen auf der Anfahrt zum Brand
Northeim (ots)
Northeim, Graf-Otto-Straße / Teichstraße, Montag, 18.08.2025, 19.15 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Montag befuhr ein 83-jähriger Mann aus Adelebsen die Northeimer Graf-Otto-Straße in Richtung Göttinger Straße. IM Kreuzungsbereich der Teichstraße übersah er einen Rettungswagen, welcher unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Teichstraße befuhr. Das Auto des 83-Jährigen landete durch den Zusammenstoß auf dem Dach.
In dem Rettungswagen haben sich zwei Personen (Rettungswagen-Personal) befunden. Der 32-jährige Fahrer, die 44-jährige Beifahrerin und der 83-Jährige wurden allesamt leicht verletzt und vor Ort behandelt.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 185.000 Euro.
Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich bis ca. 21.20 Uhr gesperrt werden.
