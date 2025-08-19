PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall zwischen Pedelecfahrer und Autofahrerin

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3 / Prudniker Kreisel, Montag, 18.08.2025, 07.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 07.25 Uhr befuhr ein 15-jähriger Pedelecfahrer den Radweg der B3 vom Hermann-Teuteberg-Kreisel in Richtung Prudniker Kreisel. An dem Prudniker Kreisel beabsichtige der Northeimer weiter in Richtung Innenstadt zu fahren. Dabei übersah er ein bevorrechtigtes Auto, welches aus dem Kreisverkehr in die Westumgehung einbog. Die 66-jährige Autofahrerin aus Northeim konnte den Zusammenstoß ebenfalls nicht mehr verhindern.

Der 15-Jährige, der keinen Helm trug, zog sich leichte Verletzungen durch den Unfall zu. Kopfverletzungen erlitt er nicht. Für weitere Untersuchungen wurde der Pedelecfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt kam es zu einem Sachschaden von ca. 150 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

