POL-HM: Zeugenaufruf: Beschädigungen an einer Entnahmestelle für Löschwasser

Holzminden (ots)

Bereits in der Zeit vor Dienstag, dem 22.07.2025, kam es in der Ferdinand-Tiemann-Straße in Holzminden zu einer Sachbeschädigung an einer Zisterne, wie der Polizei Holzminden jüngst mitgeteilt wurde. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Be- und Entlüftungsrohre der Zisterne, die zur Entnahme von Löschwasser dient. Auch ein Hinweisschild, Beleuchtung und ein anliegender Stromkasten sowie eine in unmittelbarer Nähe befindliche Trafostation wurde beschädigt.

Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den unbekannten Täter/ Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

