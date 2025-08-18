PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Auto überschlägt sich

Bodenwerder (ots)

Am Sonntag (17.08.2025) kam es in Bodenwerder zu einem Unfall, bei dem sich eine 73-Jährige in ihrem Pkw überschlug und schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr die Dame aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg in den Morgenstunden mit ihrem Pkw Fiat die Bundesstraße 83 aus Pegestorf kommend in Richtung Bodenwerder. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kam nach links von der Straße ab. Dort prallte sie mit ihrem Auto in eine Erdschüttung, die sich im dortigen Straßengraben befand. Der Fiat überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die 73-Jährige wurde schwer verletzt. Ersthelfer, die auf den Unfall zugekommen waren, befreiten die Verunfallte aus ihrem Fahrzeug und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Verletzte kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 14:06

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Polizeieinsatz in Bad Pyrmont

    Bad Pyrmont (ots) - Am Mittwoch (13.08.2025) kam es gegen 10:30 Uhr in der Brunnenstraße in Bad Pyrmont nach jetzigen Erkenntnissen im Rahmen eines psychischen Ausnahmezustandes zu einer Bedrohung mittels eines Messers. Zeugen meldeten eine 39-jährige Frau, die in der Fußgängerzone herumschrie und ein Messer bei sich führte. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Bislang liegen keine Hinweise vor, dass ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:46

    POL-HM: Zeugenaufruf: 24-Jähriger vom Fahrrad gestoßen

    Hameln (ots) - Am Dienstag (12.08.2025) kam es am Torbayufer in Hameln zu einem Streit zwischen zwei Radfahrern. Der bislang unbekannte Radfahrer versetzte einem 24-Jährigen auf seinem Rad einen Stoß, welcher daraufhin verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 24-jähriger Hamelner gegen 15:45 Uhr mit seinem Rad den Weserradweg in Richtung Uferstraße. Dabei ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:56

    POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich in Vorgärten

    Bad Pyrmont (ots) - Am Dienstag (12.08.2025), gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Straße "In der Marsch" (K 40) in Bad Pyrmont (OT Löwensen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 46-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem hochmotorisierten Pkw Audi die Straße "In der Marsch" aus Thal kommend in Richtung Löwensen. Im Bereich des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren