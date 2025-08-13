Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich in Vorgärten

Bad Pyrmont (ots)

Am Dienstag (12.08.2025), gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Straße "In der Marsch" (K 40) in Bad Pyrmont (OT Löwensen) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 46-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem hochmotorisierten Pkw Audi die Straße "In der Marsch" aus Thal kommend in Richtung Löwensen.

Im Bereich des Ortseinganges kam er nach jetzigen Erkenntnissen aufgrund von stark überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Mauer. Anschließend überschlug sich der Audi und schleuderte durch drei Vorgärten anliegender Wohnhäuser.

In diesem Rahmen beschädigte er zwei Carports, sowie einen geparkten Pkw und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Unbeteiligte Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Seine 46-jährige Beifahrerin aus Bad Pyrmont wurde leicht verletzt. Beide Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Um eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit ausschließen zu können wurde beim Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen.

Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die K40 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell